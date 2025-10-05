El puerto de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia, se vio afectado a raíz del temporal de lluvia y viento que azotó el territorio en la madrugada de este domingo.
Temporal en Colonia: embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto; capitán aseguró que no hubo impacto ambiental
Nicolás Suárez, indicó a Subrayado que el fenómeno afectó barcos y barcazas, desplazándose, chocando y encallando en distintos puntos.
El capitán de dicho puerto, Nicolás Suárez, indicó a Subrayado que el fenómeno afectó barcos y barcazas y destacó que no hubo impacto ambiental tras ese desprendimiento.
Según comentó, el buque Aurora Trader se desplazó y chocó el convoy del remolcador de barcazas Don Antonio. Como consecuencia del impacto el remolcador terminó en la playa de la Agraciada.
Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños
Aurora Trader está “fondeado actualmente entre las dos boyas del amarradero de la Administración Nacional de Puertos”, señaló el capitán. Por otra parte, el Carmen S. se soltó y se encuentra varado en Punta Chaparro.
Además, cinco barcazas que estaban amarradas en el muelle interior de Ontur se desprendieron y encallaron en el balneario Brisas del Uruguay.
Personal de la Prefectura Nacional Naval continúa trabajando en la zona.
Dejá tu comentario