RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUEVA PALMIRA

Temporal en Colonia: embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto; capitán aseguró que no hubo impacto ambiental

Nicolás Suárez, indicó a Subrayado que el fenómeno afectó barcos y barcazas, desplazándose, chocando y encallando en distintos puntos.

puerto-nueva-palmira

El puerto de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia, se vio afectado a raíz del temporal de lluvia y viento que azotó el territorio en la madrugada de este domingo.

El capitán de dicho puerto, Nicolás Suárez, indicó a Subrayado que el fenómeno afectó barcos y barcazas y destacó que no hubo impacto ambiental tras ese desprendimiento.

Según comentó, el buque Aurora Trader se desplazó y chocó el convoy del remolcador de barcazas Don Antonio. Como consecuencia del impacto el remolcador terminó en la playa de la Agraciada.

Diego Rivero Camanduli vía Isla Brum
Seguí leyendo

Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños

Aurora Trader está “fondeado actualmente entre las dos boyas del amarradero de la Administración Nacional de Puertos”, señaló el capitán. Por otra parte, el Carmen S. se soltó y se encuentra varado en Punta Chaparro.

Además, cinco barcazas que estaban amarradas en el muelle interior de Ontur se desprendieron y encallaron en el balneario Brisas del Uruguay.

Personal de la Prefectura Nacional Naval continúa trabajando en la zona.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANELONES

"Pueblo de casas pintadas": un proyecto que comenzó en 2020 y que con 27 murales embellece San Ramón
SAN CARLOS

Un choque entre una moto y un auto dejó una joven de 20 años fallecida y otra de 24 herida
INUMET

Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos
TRES DETENIDOS

Incautaron 130 kilos de hachís en maniobra con aires acondicionados en terminal de carga de Carrasco
LAVALLEJA

Intentó ingresar droga a la cárcel pero la perra de la Brigada Antidrogas la delató y terminó condenada

Te puede interesar

Diego Rivero Camanduli vía Isla Brum
CECOED SE REÚNE ESTE DOMINGO

Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños
Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
RIGE HASTA LA HORA 14:30

Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Temporal en Colonia: embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto; capitán aseguró que no hubo impacto ambiental
NUEVA PALMIRA

Temporal en Colonia: embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto; capitán aseguró que no hubo impacto ambiental

Dejá tu comentario