Temporal en Colonia: embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto; capitán aseguró que no hubo impacto ambiental

El puerto de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia , se vio afectado a raíz del temporal de lluvia y viento que azotó el territorio en la madrugada de este domingo.

El capitán de dicho puerto, Nicolás Suárez, indicó a Subrayado que el fenómeno afectó barcos y barcazas y destacó que no hubo impacto ambiental tras ese desprendimiento.

Según comentó, el buque Aurora Trader se desplazó y chocó el convoy del remolcador de barcazas Don Antonio. Como consecuencia del impacto el remolcador terminó en la playa de la Agraciada.

Seguí leyendo Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños

Aurora Trader está “fondeado actualmente entre las dos boyas del amarradero de la Administración Nacional de Puertos”, señaló el capitán. Por otra parte, el Carmen S. se soltó y se encuentra varado en Punta Chaparro.

Además, cinco barcazas que estaban amarradas en el muelle interior de Ontur se desprendieron y encallaron en el balneario Brisas del Uruguay.

Personal de la Prefectura Nacional Naval continúa trabajando en la zona.