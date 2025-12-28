Meteorología actualizó la advertencia color amarillo por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para parte del país.

El aviso rige ahora hasta 16:30 y para cuatro departamentos, aunque puede ser modificado antes. Se da por un "frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", informó Inumet.

Paysandú : Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.

Rivera: Masoller.

Salto: Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Fernández, Puntas de Valentín, Quintana, Salto, Sarandí de Arapey y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Arerungua, Cuchilla de Peralta, Piedra Sola y Tambores.