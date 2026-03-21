Doble advertencia naranja y amarilla en gran parte del país por tormentas fuertes y severas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) publicó una advertencia naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas que actualizará a la hora 12:00.

El fenómeno responde a una actividad pre-frontal que afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y severas, señaló el organismo.

Y agregó: “Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”.

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Advertencia naranja.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia naranja.

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, La Paloma, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce y Goñi.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Gallinal, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.

Río Negro: Grecco, Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.

Salto: todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Barro, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Montevideo: todo el departamento.

Cerro Largo: Arévalo.

Colonia: todo el departamento.

Durazno: Feliciano y Las Palmas.

Flores: todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupa, Cerro Chato, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez y Villa del Rosario.

Paysandú: Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: Amarillo, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras.

San José: todo el departamento.

Soriano: todo el departamento.

Tacuarembó: Caraguata, Las Toscas, Pueblo de Arriba y Punta de Carretera.

Treinta y Tres: Cerro Chato y Valentines.