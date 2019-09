Messi: "Sinceramente, no sé si Barcelona hizo todo lo posible para fichar a Neymar"

Diez días después del cierre del mercado, en el que Neymar mantuvo el suspense antes de verse obligado a quedarse en el París SG, Messi defendió a su amigo y antiguo compañero en el Barcelona (2013-2017), que para él es uno de los pocos jugadores capaces de reforzar la plantilla azulgrana.

"La verdad es que sí, me hubiese encantado que viniera Neymar", declaró el argentino en una larga entrevista hecha el martes.

"Entiendo a la gente que estaba en contra. Y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó (...) pero pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidades de conseguir los resultados que todos queremos".

"No, decepcionado no. Me hubiera gustado que viniera y que estuviera con nosotros, pero como dije antes, tenemos una plantilla espectacular para optar a todo sin él también", añadió.

De paso, la estrella desmintió haber impuesto a sus dirigentes el fichaje del brasileño: "Obvio que no mando", dijo, antes de afirmar que "Nunca dijimos que había que ficharlo. No impusimos nada", afirmó.

Convertido en 2017 en el jugador más caro de la historia (222 millones de euros) al pagar su cláusula de rescisión para irse al PSG, Neymar deseaba ardientemente volver al Barça, como confirmó Messi.

"No sé si el club realmente quería o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas. También entiendo que es muy difícil negociar con el PSG", explicó el astro argentino afirmando ignorar si el Barça fue de farol en este asunto, como sugirió la prensa francesa: "No sé. Sinceramente, no lo sé si (el Barça) hizo todo lo posible (para ficharle)".

El presidente barcelonés Josep Maria Bartomeu excluyó la pasada semana intentar de nuevo el fichaje en el mercado de invierno, subrayando que podría volver a abordar el tema de cara al verano (boreal) de 2020.