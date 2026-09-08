Messi, Mbappé y seis españoles entre los candidatos al Balón de Oro: mirá la lista

Seis jugadores de la selección española campeona del Mundo, los franceses Ousmane Dembélé -ganador en 2025- y Kylian Mbappé, además de la leyenda Lionel Messi figuran entre los 30 jugadores seleccionados para el Balón de Oro 2026, reveló la revista France Football este martes.

Además de Dembélé, otros siete jugadores del Paris SG, vigente doble campeón de Europa, aspiran al trofeo: Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos y Willian Pacho.

Fabián Ruiz también formó parte de la selección española campeona del Mundo el 19 de julio en Nueva Jersey. Le acompañan en la lista Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Ferran Torres y Marc Cucurella.

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Lionel Messi, ocho veces coronado con el Balón de Oro a lo largo de su carrera y finalista del Mundial con Argentina tras completar un torneo impresionante, aspira a un noveno galardón.

Entre las sorpresas, el veterano senegalés Sadio Mané (Al-Nassr) y el mexicano Julián Quiñones (Al-Qadsiah FC).

El trofeo se entregará el 26 de octubre de este año en Londres.

A mes y medio de la coronación, las especulaciones se multiplican. Mbappé, que no ganó nada con el Real Madrid la pasada temporada, pero que este verano se convirtió en el máximo goleador en Copas del Mundo -semifinalista con Francia-, aseguró el lunes "tener la sensación de que quizás este sea el año bueno para ganarlo".

En categoría femenina no está entre las nominadas la vigente triple ganadora Aitana Bonmatí, lesionada entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

Las grandes favoritas para sucederla son la doble Balón de Oro Alexia Putellas (ahora en London City Lionesses tras dejar el Barcelona), y las azulgranas Patri Guijarro y Ewa Pajor, las tres campeonas de Europa la pasada temporada.

Lista de nominados

Jude Bellingham - Real Madrid

Pau Cubarsí - FC Barcelona

Marc Cucurella - Real Madrid

Ousmane Dembélé - PSG

Bruno Fernandes - Manchester United

Luis Díaz - Bayern

Erling Haaland - Manchester City

Gabriel Magalhães - Arsenal

Harry Kane - Bayern

Achraf Hakimi - PSG

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Lamine Yamal - FC Barcelona

Sadio Mané - Al Nassr

Marquinhos - PSG

Lautaro Martínez - Inter

Kylian Mbappé - Real Madrid

Lionel Messi - Inter Miami

Nuno Mendes - PSG

Michael Olise - Bayern

Joao Neves - PSG

Julián Quiñones - Al-Qadisiyah

Willian Pacho - PSG

Declan Rice - Arsenal

Rodri Hernández - FC Barcelona

Ferran Torres - PSG

Fabián Ruiz - PSG

Dayot Upamecano - Bayern

William Saliba - Arsenal

Vinicius - Real Madrid

Vitinha - PSG

Lista de nominadas

Alexia Putellas - Lionneses

Patri Guijarro - Barcelona

Mariona Caldentey - Arsenal

Mapi León - Lionneses

Claudia Pina - Barcelona

Cata Coll - Barcelona

Ewa Pajor - Barcelona

Esmee Brugts - Barcelona

Caroline Graham - Barcelona

Klara Bühl - Bayern

Pernille Harder - Bayern

Momoko Tanikawa - Bayern

Wendie Renard - OL Lyonnes)

Selma Bacha - OL Lyonnes

Caroline Weir - OL Lyonnes

Melchie Dumornay - OL Lyonnes

Alessia Russo - Arsenal

Khadikja Shaw - Manchester City

Alex Greenwood - Manchester City

Vivianne Miedema - Manchester City

Kerstin Casparik - Manchester City

Yui Hasegawa - Manchester City

Melvine Malard - Chelsea

Manaka Matsukubo - Chelsea

Tessa Wullaert - Como 1907

Barbra Banda - Orlando Pride

Rose Lavelle - Gotham

Temwa Chawinga - KC Current

Lorena - KC Current

Scarlett Camberos - Club América

FUENTE: AFP.