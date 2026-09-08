Seis jugadores de la selección española campeona del Mundo, los franceses Ousmane Dembélé -ganador en 2025- y Kylian Mbappé, además de la leyenda Lionel Messi figuran entre los 30 jugadores seleccionados para el Balón de Oro 2026, reveló la revista France Football este martes.
Messi, Mbappé y seis españoles entre los candidatos al Balón de Oro: mirá la lista
Mirá la lista de nominados al Balón de Oro, que se entregará el 26 de octubre de este año en Londres.
Además de Dembélé, otros siete jugadores del Paris SG, vigente doble campeón de Europa, aspiran al trofeo: Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos y Willian Pacho.
Fabián Ruiz también formó parte de la selección española campeona del Mundo el 19 de julio en Nueva Jersey. Le acompañan en la lista Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Ferran Torres y Marc Cucurella.
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Lionel Messi, ocho veces coronado con el Balón de Oro a lo largo de su carrera y finalista del Mundial con Argentina tras completar un torneo impresionante, aspira a un noveno galardón.
Entre las sorpresas, el veterano senegalés Sadio Mané (Al-Nassr) y el mexicano Julián Quiñones (Al-Qadsiah FC).
El trofeo se entregará el 26 de octubre de este año en Londres.
A mes y medio de la coronación, las especulaciones se multiplican. Mbappé, que no ganó nada con el Real Madrid la pasada temporada, pero que este verano se convirtió en el máximo goleador en Copas del Mundo -semifinalista con Francia-, aseguró el lunes "tener la sensación de que quizás este sea el año bueno para ganarlo".
En categoría femenina no está entre las nominadas la vigente triple ganadora Aitana Bonmatí, lesionada entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.
Las grandes favoritas para sucederla son la doble Balón de Oro Alexia Putellas (ahora en London City Lionesses tras dejar el Barcelona), y las azulgranas Patri Guijarro y Ewa Pajor, las tres campeonas de Europa la pasada temporada.
Lista de nominados
Jude Bellingham - Real Madrid
Pau Cubarsí - FC Barcelona
Marc Cucurella - Real Madrid
Ousmane Dembélé - PSG
Bruno Fernandes - Manchester United
Luis Díaz - Bayern
Erling Haaland - Manchester City
Gabriel Magalhães - Arsenal
Harry Kane - Bayern
Achraf Hakimi - PSG
Khvicha Kvaratskhelia - PSG
Lamine Yamal - FC Barcelona
Sadio Mané - Al Nassr
Marquinhos - PSG
Lautaro Martínez - Inter
Kylian Mbappé - Real Madrid
Lionel Messi - Inter Miami
Nuno Mendes - PSG
Michael Olise - Bayern
Joao Neves - PSG
Julián Quiñones - Al-Qadisiyah
Willian Pacho - PSG
Declan Rice - Arsenal
Rodri Hernández - FC Barcelona
Ferran Torres - PSG
Fabián Ruiz - PSG
Dayot Upamecano - Bayern
William Saliba - Arsenal
Vinicius - Real Madrid
Vitinha - PSG
Lista de nominadas
Alexia Putellas - Lionneses
Patri Guijarro - Barcelona
Mariona Caldentey - Arsenal
Mapi León - Lionneses
Claudia Pina - Barcelona
Cata Coll - Barcelona
Ewa Pajor - Barcelona
Esmee Brugts - Barcelona
Caroline Graham - Barcelona
Klara Bühl - Bayern
Pernille Harder - Bayern
Momoko Tanikawa - Bayern
Wendie Renard - OL Lyonnes)
Selma Bacha - OL Lyonnes
Caroline Weir - OL Lyonnes
Melchie Dumornay - OL Lyonnes
Alessia Russo - Arsenal
Khadikja Shaw - Manchester City
Alex Greenwood - Manchester City
Vivianne Miedema - Manchester City
Kerstin Casparik - Manchester City
Yui Hasegawa - Manchester City
Melvine Malard - Chelsea
Manaka Matsukubo - Chelsea
Tessa Wullaert - Como 1907
Barbra Banda - Orlando Pride
Rose Lavelle - Gotham
Temwa Chawinga - KC Current
Lorena - KC Current
Scarlett Camberos - Club América
FUENTE: AFP.
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