Juventud le empató a Nacional en los descuentos y le cortó la racha ganadora desde que asumió Carreño

Nacional empató 2- 2 ante Juventud este domingo por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Daniel Carreño comenzaron perdiendo a los 2' con el gol de Bruno Larregui, pero a los 8', Lucas Rodríguez marcó el empate.

En el segundo tiempo, a los 67', Francisco Calvo puso en ventaja al tricolor, pero en los descuentos Agustín Alaníz puso el empate.

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Nacional buscaba sumar su tercera victoria consecutiva, pero el gol a los 94' cortó la racha.

Al momento se encuentran en el puesto 11 con 7 unidades, en la tabla del Clausura, mientras que en la Anual tiene 42 puntos.

De los cinco partidos que lleva Carreño como DT tricolor, el equipo recibió cuatro dos goles, ante River Plate por la Copa AUF y hoy.

En esta fecha, el técnico no pudo contar nuevamente con Maximiliano Gómez, quien sufrió un esguince de rodilla en el partido clásico en el Campeón del Siglo. En su lugar estuvo Maximiliano Silvera.

El árbitro de esta tarde en el Gran Parque Central fue Andrés Matonte, mientras que en el VAR estuvo a cargo de Andrés Cunha.