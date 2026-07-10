Mesetasaurus Protector: el dinosaurio uruguayo cuyos fósiles aparecieron en Paysandú

"Se llama Mesetasaurus Protector, que quiere decir 'el reptil de la meseta', porque se encontró en la Meseta de Artigas en Paysandú, y la especie está dedicada a Artigas porque había sido nombrado 'el protector de los pueblos libres' porque se encontró a metros del busto de Artigas, en la meseta, a kilómetros del campamento de Purificación, y hasta fue aprobado el día del natalicio de Artigas", dijo Matías Soto, paleontólogo.

Se trata del segundo dinosaurio que se identificó como exclusivo de Uruguay. "Que hayan aparecido en otros países ya teníamos algunos. Hace dos años habíamos descrito el Udelartitan celeste, de las mismas rocas, pero de otra localidad, Quebracho, que era el primero único de Uruguay, y con estos sumamos un segundo para Paysandú y un segundo para Uruguay", explicó.

Daniel Perea, también paleontólogo, sostuvo que el hallazgo fue "totalmente fortuito".

"Nosotros estamos yendo a la Meseta de Artigas desde hace décadas, yo particularmente, y nunca encontramos nada. Y casualmente nos enteramos que estos señores que estaban pescando ahí, hace unos cuantos años, se habían encontrado estas vértebras, de manera totalmente fortuita, porque era una máquina que estaba trabajando en las barrancas, y vieron y se encontraron con algo llamativo, se lo llevaron. Son gente de Barros Blancos, de Canelones, y luego de algunos años, gentilmente, nos donaron ese material que pudimos estudiar recién el año 2024 y los resultados están a la vista ahora", detalló sobre el proceso para llegar al dinosaurio.

Los investigadores explicaron a Subrayado cómo distinguir este tipo de piezas fósiles de dinosaurio y en qué zonas del país es más probable encontrarlas.