"Preocupación" de Cámara de Zonas Francas por paros en puerto: "El Poder Ejecutivo debe actuar con celeridad"

Hay "preocupación" en la Cámara de Zonas Francas por el conflicto en el puerto que genera "interrupción intermitente" en la Terminal Cuenca del Plata (TCP). Reclaman que el Poder Ejecutivo garantice la operativa portuaria.

Esto "afecta el normal funcionamiento del Puerto de Montevideo, infraestructura clave para el comercio exterior y para la posición del país como hub logístico regional", señala un comunicado de la cámara.

En el texto, la cámara recuerda la importancia de las zonas Francas para la economía uruguaya y señala que depende de "una cadena logística previsible para cumplir con contratos".

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"Cada interrupción portuaria genera sobrecostos y pone en riesgo la confianza de inversores y clientes globales. Ante esta situación, la Cámara considera que el Poder Ejecutivo debe actuar con celeridad dentro del marco legal aplicable para garantizar la continuidad operativa del Puerto de Montevideo y de sus terminales estratégicas, promoviendo los mecanismos institucionales disponibles —protocolos de contingencia, servicios mínimos cuando corresponda, e instancias de negociación con plazos ciertos— que permitan resolver la situación sin afectar el diálogo entre las partes", señalan.

"Garantizar la operativa portuaria implica proteger el empleo, la inversión, las exportaciones y la imagen internacional del país. La continuidad del Puerto de Montevideo debe ser asumida como una política de Estado para el desarrollo nacional y la inserción internacional de Uruguay", concluyen.