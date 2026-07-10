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BARRIO EL MONARCA

Políticos reaccionaron ante quíntuple homicidio: "Todo se está yendo de las manos" y "no están logrando controlar esta situación"

En filas coloradas y blancas, legisladores se expresaron con duras críticas hacia el gobierno luego de conocerse lo ocurrido este viernes en el barrio El Monarca.

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El senador colorado Robert Silva dijo en redes sociales que "el país no se gobierna con videítos mentirosos y manijeros. Háganse cargo porque todo se está yendo de las manos".

Por su parte, el exministro del Interior Nicolás Martinelli apuntó directamente contra el ministro Carlos Negro. "Presidente, ¿tan difícil es encontrar otro ministro, uno que esté a la altura de la silla que ocupa?", escribió en su cuenta de la red social X.

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El diputado nacionalista Pablo Abdala también criticó al actual ministro del Interior y dijo que el hecho "nos enfrenta a una realidad que tenemos que asumir y es el crecimiento de la violencia letal, que es el crecimiento de la lucha entre las bandas, de los ajustes criminales".

Y agregó: "El gobierno y el Ministerio del Interior no están logrando controlar esta situación".

En tanto, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira manifestó que "el hecho es tristísimo, a nadie en la historia de la humanidad, ni un quíntuple ni un homicidio. La vida, para quienes tenemos valores humanistas, es el valor supremo a preservar. También tenemos que asumir que hasta ahora no hemos podido resolver el tema, ninguno de los partidos".

Y añadió: "La diferencia que creo que hay es que hoy el Uruguay tiene un Plan Nacional de Seguridad Pública que lo va a llevar adelante".

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