A LAS 18:30 EN 18 Y BARBATO

Mesa Política del Frente Amplio convoca a una movilización y concentración por Palestina para el jueves

En una resolución, exhortan el cese al fuego inmediato, el respeto a los derechos humanos y la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás. Asimismo, la promoción de una solución de paz duradera, que garantice la existencia de dos estados.

cartel-sede-frente-amplio-focouy

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) aprobó este lunes por unanimidad una resolución en la que convoca a una movilización y concentración por Palestina, el jueves 9 a las 18:30 horas en 18 de Julio y Germán Barbato.

En el documento, expresa su "condena al genocidio llevado adelante por el gobierno de Benjamín Netanyahu" y se manifiesta "en adhesión a los millones de personas que en el mundo se movilizan en solidaridad con el pueblo palestino".

Desde el Frente Amplio, reclaman la instalación inmediata de un cordón humanitario para el ingreso de alimentos y medicación. Además, manifiestan su respaldo a los activistas que intentan romper el bloqueo, en especial, la flotilla Global Sumud y los dos uruguayos detenidos ilegalmente en aguas internacionales.

También, exhortan el cese al fuego inmediato, el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional y la liberación de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamás. Asimismo, la promoción de una solución de paz duradera, que garantice la existencia de dos estados basado en las fronteras acordadas en 1967.

Por último, al gobierno uruguayo a promover ámbitos a seguir promoviendo en los ámbitos internacionales acciones que posibiliten una solución de fondo al conflicto.

