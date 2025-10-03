Manini Ríos: "El Frente Amplio en cierta forma es altamente responsable del grado de inseguridad que hoy viven los uruguayos"

El exsenador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos aseguró que mantiene diferencias políticas “sustanciales” tanto con el Frente Amplio como con los partidos de la Coalición Republicana: Partido Nacional, Colorado e Independiente, y que por esa razón no está ni con uno ni con otros, y sigue su propio camino.

Consultado sobre el alejamiento de la coalición y una cierta proximidad con el Frente Amplio en temas legislativos que se han debatido en el Parlamento (algo que señalan desde el Partido Nacional, por ejemplo, como el senador Sergio Botana) Manini Ríos detalló los temas que separan a Cabildo Abierto tanto de la coalición como del Frente Amplio, y aseguró: “Ni con el Frente, ni contra el Frente; nosotros estamos con nuestro camino. Nosotros vamos a optar siempre por nuestro camino, el camino de Cabildo Abierto”.

Manini marcó diferencias con blancos, colorados e independientes, y aseguró: “Hemos tenido diferencias en la visión de los problemas, en las soluciones, en temas muy sustanciales. En esto que hablábamos recién de la seguridad pública, le hemos propuesto al gobierno anterior, al que integrábamos, el trabajo obligatorio de los presos, hemos propuesto el redespegue de la Policía y no hemos sido escuchados porque tenemos diferencias de criterios”.

“En el tema de los deudores que han sido explotados por los usureros en Uruguay. Hemos hecho propuestas claras y no hemos tenido eco y receptividad en los demás partidos de la oposición”, agregó.

Diferencias con el Frente Amplio.

“Cabildo está muy lejos del Frente Amplio en un montón de temas que creo son esenciales”, dijo Manini, y detalló: “El Frente Amplio en cierta forma es altamente responsable del grado de inseguridad que hoy viven los uruguayos. El Frente Amplio es altamente responsable del endeudamiento. Fue un gobierno del Frente Amplio el que legalizó la usura, siendo que la usura está prohibida en la Constitución. Año 2007. El Frente Amplio es el promotor de políticas de drogas en Uruguay que han naturalizado el consumo que nosotros entendemos que son nefastas para el Uruguay y para la juventud actual. El Frente Amplio ha promovido en cierta forma una ideología de género que ha generado grandes injusticias y grandes problemas a nivel de la sociedad. Es decir que estamos muy lejos del Frente Amplio. Nuestro camino no es junto al Frente Amplio, sin lugar a dudas”.

“En muchos temas podemos tener coincidencias, porque acá lo que hay que medir es la gente, qué es bueno para la gente”, apuntó.

Por último, y acerca de qué postura tomará Cabildo Abierto en las próximas elecciones, si estará con la Coalición con más cerca del Frente Amplio, Manini Ríos insistió: “Los partidos que forman hoy la coalición, blancos, colorado e independiente, tienen una visión muy diferente de Cabildo en temas muy esenciales como el de la seguridad pública, el trabajo de los presos, por ejemplo, como en el tema de las deudas, la droga, el género, tenemos diferencias sustantivas con los partidos de la coalición, y con el Frente Amplio también tenemos esos y otros más que se agregan, como podría ser la visión del pasado reciente y otras cosas”.

Por esto, finalizó: “Siempre vamos a optar por nuestro camino, el camino de Cabildo Abierto. Tenemos diferencias esenciales con el Frente Amplio y también diferencias sustantivas con los partidos de la coalición”.