"Profundizar, intercambiar y ver cuál es la realidad; la cercanía es fundamental", dijo Orsi sobre reuniones de este martes con sindicatos

El presidente Yamandú Orsi lleva adelante este martes una intensa agenda de actividades en Torre Ejecutiva .

El mandatario recibe a la Federación de Funcionarios Municipales, al sindicato de Conaprole y a integrantes de la Federación de la Industria Cárnica.

"Profundizar, intercambiar y ver cuál es la realidad", dijo y agregó que "es Uruguay, la cercanía es lo fundamental. Yo estoy muy confiado en el trabajo que hace el Ministerio de Trabajo, pero hay veces que tenemos que dar un paso más".

Consultado por Subrayado sobre la situación del puerto de Montevideo, el presidente indicó que lo ve con preocupación.

En lo que respecta a los ciberataques, Orsi señaló que es un tema complejo que viene desde hace tiempo, que es un fenómeno mundial y que hay que estar preparados. "Te obliga a estar tecnológicamente a tiro".

Consultado por Subrayado sobre los uruguayos presentes en la flotilla que fue interceptada por Israel, el presidente comentó que en las próximas horas se anunciará el retorno de una de las mujeres.

Agenda

A partir de la hora 09:30 está previsto que reciba a la Federación de Funcionarios Municipales. Uno de los temas que estarán sobre la mesa es el cese de algunos funcionarios en la Intendencia de Salto.

Seguidamente, a la hora 10:45 recibe al sindicato de Conaprole para tratar el conflicto en la industria láctea con el objetivo de destrabarlo.

A la hora 12:00 recibe a integrantes de la Federación de la Industria Cárnica.

En las tres reuniones estará presente el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

En la tarde, sobre la hora 17:00 asiste al cierre de actividades del Comité Nacional por el Año Internacional de las Cooperativas.

Seguidamente, a la hora 18.00 participa de la instancia que realiza el MTSS sobre seguridad y salud en el trabajo.