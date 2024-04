Mesa Política del FA define si apoya plebiscito sobre ingreso a intendencias; el PCU está en contra

Este miércoles la Mesa Política del Frente Amplio ( FA ) define si apoya o no el plebiscito (reforma constitucional) que propuso el sector Ciudadanos del Partido Colorado para que el ingreso de funcionarios a las Intendencias Departamentales sea por concurso.

El proyecto de ley lo había presentado el senador colorado Adrián Peña (fallecido días atrás en un accidente de tránsito) y tenía los votos del Frente Amplio pero no los de toda la coalición.

La decisión que debe tomar ahora el FA es si apoya y vota en el Parlamento la habilitación al plebiscito.

Las opiniones en el FA están divididas, con el Partido Comunista liderando una posición contraria al plebiscito, “por un problema de oportunidad política”, dijo a Subrayado el secretario general del PCU y senador suplente Juan Castillo.

“En principio nosotros estamos en contra. No encontramos elementos para ponernos a favor en este momento y en esta coyuntura de una nueva iniciativa de reforma constitucional. Una cosa es la posibilidad de discutir una ley, como ya lo teníamos acordado, que estaban los votos del Frente Amplio, pero otra muy distinta es en menos de una semana o 10 días discutir una reforma constitucional, no parece serio”, dijo Castillo.

“No es un problema de forma, de contenido, es un problema de oportunidad política. No vemos la oportunidad política para sumarnos a una iniciativa de este tipo. Además, en este caso ni siquiera es un partido político el que lo propone, es un sector minoritario dentro de un partido minoritario también de la coalición de gobierno, y lo hace a partir de que no tuvo acuerdo dentro de la coalición de gobierno. Así que, por donde lo mire este es un problema del gobierno, de la coalición de gobierno de turno y del partido más chico dentro de ese sector, bueno, es un problema de ellos, no del Frente Amplio”, agregó.