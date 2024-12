Mercosur y Unión Europea anunciaron acuerdo de libre comercio y un mercado común de 700 millones de personas

En la conferencia de prensa el encargado de hablar en nombre del Mercosur, como presidente pro tempore, fue Lacalle Pou.

“Estuvimos conversando un rato adentro y todos de alguna manera con distintos conceptos subrayaron la trascendencia del día de hoy. Hoy voy a volver a casa un poco más tranquilo”, dijo el presidente de Uruguay.

Lacalle Pou mencionó lo que dijo cada presidente del Mercosur en la reunión privada: "Santiago Peña dijo que no estaba satisfecho pero que básicamente estaba entusiasmado. El presidente Lula dijo que era un día histórico y el presidente Milei subrayaba la trascendencia e importancia de este día".

"La suma de acuerdos frustrados no generaba confianza. Pero vayamos a la parte virtuosa de hoy. No es solo un intercambio comercial, que lo es, quizás de manera más importante para nuestros países como los de economía más pequeña del Mercosur es importantísimo que el mundo se nos abra", dijo Lacalle Pou, y agregó: "No hay soluciones mágicas. No hay ni burócratas ni gobiernos que firmen la prosperidad. Es una oportunidad. Y estará en cada uno de nosotros la velocidad que le demos a este acuerdo, en cada uno de nuestros países y la Unión Europea como tal para que esto vaya avanzando. Es muy importante que los pasos sean pequeños pero seguros, ciertos y en la misma dirección".

Embed "No hay soluciones mágicas. No hay ni burócratas ni gobiernos que firmen la prosperidad. Es una oportunidad": así fue el discurso del presidente Luis Lacalle Pou al anunciar el acuerdo comercial con la UE. https://t.co/sNLuE6fqlb pic.twitter.com/OzIN7UeTS1 — Subrayado (@Subrayado) December 6, 2024

La Unión Europea

A su vez, Ursula Von der Leyen habló en nombre de la Comisión Europea y dijo: “Hoy en Montevideo convertimos una visión en una realidad. Enviamos un mensaje claro y poderoso al mundo, en un mundo que cada vez es más confrontativo demostramos que las democracias pueden cooperar. Este acuerdo es nuestra clara respuesta a los vientos de aislamiento. La UE y el Mercosur crearon una de las alianzas de comercio e inversiones más grande que haya visto el mundo. Estamos formando un mercado de más de 700 millones de personas. Esta alianza va a desarrollar la economía, la inversión y va a generar trabajo a ambos lados del Atlántico”.

Además, en un mensaje dirigido a los países de Europa y en particular a quienes se oponen a este acuerdo comercial, como el presidente de Francia Emmanuel Macron, dijo: “Esto es una ganancia para Europa, 60.000 empresas están exportando al Mercosur. Esto traerá grandes oportunidades de negocios. A nuestros productores agrícolas los hemos escuchado, sabemos de sus preocupaciones, pero este acuerdo tiene salvaguardas robustas para protegerlos”.