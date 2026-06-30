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Mercado Libre habilitó una página de donaciones para ayudar a los afectados por el sismo en Venezuela

Las contribuciones se canalizarán a través de TECHO Uruguay y Unicef para apoyar la asistencia a las comunidades afectadas.

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Foto: AFP. 

Mercado Libre habilitó una página de donaciones en su plataforma para que usuarios y empresas puedan colaborar con las personas afectadas por los sismos registrados en Venezuela.

Según informó la empresa, las donaciones serán canalizadas a través de TECHO Uruguay y UNICEF, con el objetivo de destinar los fondos a la asistencia de la emergencia y al apoyo de las comunidades afectadas.

Quienes deseen colaborar pueden ingresar a mercadolibre.com.uy/l/emergencia, elegir el monto a donar y confirmar el pago mediante saldo en cuenta, tarjeta de débito o crédito.

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La compañía indicó que los fondos llegan de forma inmediata a las cuentas de TECHO Uruguay y UNICEF, con el propósito de garantizar transparencia y rapidez en la gestión de la ayuda.

Mercado Libre señaló que activa este mecanismo durante emergencias humanitarias para facilitar la recaudación de fondos para organizaciones que brindan atención y asistencia a las personas afectadas.

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