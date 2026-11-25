Se fue de la casa más famosa del país con casi el 59% de los votos negativos tras enfrentarse en una placa con Jazmín y Tai.

Aseguró que en la casa se vio la Melanie real y no la de la presentación. "La que va por la vida tratando de salir adelante y de vivir", dijo.

Seguí leyendo Jazmín analizó su juego en GH Uruguay y aseguró que "fue una mala decisión" la espontánea conjunta con Tai

Melanie se manifestó encantada por el apoyo que recibió de la gente, y afirmó que la casa le cambió su imagen y su forma de ver la vida.

Definió su paso por GH Uruguay como "complicado" por la convivencia con desconocidos. Aseguró que "de afuera todo se ve distinto" y en la casa todo se vive con mayor intensidad.

Habló de un antes y un después de la salida de Catán para ella y para su juego. Adentro se potenciaban mucho, pero la intensidad del juego hizo que se pasaran del limite. La eliminación de Catán, la ayudó a seguir sola y a darse cuenta que sola también podía.

De cara hacia el futuro, espera nuevas oportunidades y disfrutar de "una nueva vida" con su hijo.