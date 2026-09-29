Mejoras temporarias en las próximas horas, viernes con máxima de 30° en el norte, sábado con lluvias y posterior descenso de temperatura

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció mejoras temporarias para las próximas horas, pero destacó que el viernes ascienden las temperaturas y el sábado vuelven las lluvias.

"El viernes una jornada muy soleada con temperaturas en ascenso", dijo. La temperatura máxima será de entre 26° y 30° en el norte y litoral del país, y de 24° a 26° en el resto. En las zonas costeras se ubicarán entre los 22° y 25°.

El sábado se registrarán lluvias y tormentas con mejoras el domingo y posterior descenso de las temperaturas. Las mínimas se ubicarán entre los 15° y los 17°.

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En lo que respecta a este martes habrá mezcla de sol y nubes y en horas de la madrugada habrá pasaje de nubosidad con chaparrones, en la zona costera.

Mejora rápidamente y el jueves habrá buena presencia de sol con vientos del sector suroeste y temperaturas no tan elevadas.