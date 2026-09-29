El meteorólogo Nubel Cisneros anunció mejoras temporarias para las próximas horas, pero destacó que el viernes ascienden las temperaturas y el sábado vuelven las lluvias.
Mejoras temporarias en las próximas horas, viernes con máxima de 30° en el norte, sábado con lluvias y posterior descenso de temperatura
El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este martes habrá mezcla de sol y nubes y, en horas de la madrugada, habrá pasaje de nubosidad con chaparrones, en la zona costera.
"El viernes una jornada muy soleada con temperaturas en ascenso", dijo. La temperatura máxima será de entre 26° y 30° en el norte y litoral del país, y de 24° a 26° en el resto. En las zonas costeras se ubicarán entre los 22° y 25°.
El sábado se registrarán lluvias y tormentas con mejoras el domingo y posterior descenso de las temperaturas. Las mínimas se ubicarán entre los 15° y los 17°.
Cambia el tiempo este domingo en todo el país: Nubel Cisneros anuncia lluvias, tormentas y frente frío
En lo que respecta a este martes habrá mezcla de sol y nubes y en horas de la madrugada habrá pasaje de nubosidad con chaparrones, en la zona costera.
Mejora rápidamente y el jueves habrá buena presencia de sol con vientos del sector suroeste y temperaturas no tan elevadas.
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