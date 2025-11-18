Quince personas —entre ellas, cinco mujeres— fueron arrestadas en Salto en la mañana de este martes, durante 22 allanamientos que buscaron desarticular una banda criminal dedicada a la venta de drogas y otros delitos.
Megaoperativo policial en Salto: hay 15 detenidos tras 22 allanamientos antidrogas
Unos 250 policías participaron de los allanamientos, que se hicieron en Salto. También hubo un megaoperativo en Colonia.
El jefe de Policía de Salto, Fabián Severo, dijo en conferencia de prensa que los procedimientos fueron realizados por 250 policías en seis barrios de la zona sur de la ciudad, como Salto Nuevo, Ceibal, Quiroga y Constitución.
Fueron incautadas cocaína, pasta base, armas, autos y motos robadas y dinero.
Camión de empresa de reparto llevaba cigarrillos de contrabando valuado en $3.000.000 y fue interceptado
En simultáneo fueron realizados allanamientos en Colonia, con varios detenidos.
Asimismo, la Policía había realizado el viernes 24 allanamientos en Durazno, que resultaron con detenidos, incautación de armas y vehículos. Producto de esa operación quedaron condenados tres adultos y un menor.
