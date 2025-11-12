Camión de empresa de reparto llevaba cigarrillos de contrabando valuado en $3.000.000 y fue interceptado

Incautaron en Salto unas 28 cajas de cigarrillos paraguayos, valuados en unos 3.000.000 de pesos y que estaban en un camión de una empresa de reparto. El destino era la zona metropolitana.

La carga ilegal se detectó tras trabajo de inteligencia de funcionarios de la Regional Móvil Oeste de la Dirección Nacional de Aduanas. En un control en ruta 3, a la altura del kilómetro 462, fue interceptado el camión, se hizo una inspección de rutina y dentro iba un pallet con las cajas de cigarrillos envueltas en bolsas negras.

La incautación total fue de 28 cajas, con 280.000 unidades de cigarrillos y actúa en el caso la Jefatura de Policía de Salto. La Fiscalía dispuso que Policía Científica haga el relevamiento.

Temas de la nota camión

cigarrillos

Salto