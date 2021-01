Médicos de Rivera advierten saturación del sistema de salud ante aumento de casos

El doctor Marcelo Ferreira, referente Covid en el departamento, expresó que “no sirve escudarse en lo que ocurre del lado brasileño”. Y dijo que hay gente que no cumple con la cuarentena, y alertó de la gravedad de esta conducta. "Si esto sigue así, con más de dos mil en cuarentena, la posibilidad de que puedan tener los servicios para detectar y llamar a los contactos puede verse comprometido" expresó.

Además agregó que no se puede llegar a un límite "donde la gente no pueda enterarse si tuvo o no contacto con un positivo".

Ferreira dijo que se envió una nota a la Dirección departamental de Salud y a la Intendencia de Rivera, pero manifestó que no hay medidas que permitan mitigar la aceleración en los contagios en el departamento.

Por esta razón, el médico expresó que era necesario alertar a la población que de seguir así en febrero y marzo la situación sanitaria "será compleja" y que "el ejemplo a nivel mundial es que cuando se producen este tipo de casos es la limitación de la movilidad de la población, como única medida para contener la situación".