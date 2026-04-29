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DÍA DE LOS TRABAJADORES

Seguridad social, jornada laboral e impuesto al patrimonio: el mensaje del PIT-CNT para el acto del 1º de Mayo

Joselo López habló de "una autocrítica" para "pensar en nuevas formas de llegarle a los trabajadores que hoy no estamos pudiéndole llegar".

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PIT-CNT prepara acto por el Día de los Trabajadores, que se realiza este viernes en la plaza 1º de Mayo. La agenda para ese día abarcará la seguridad social, desarrollo estratégico, reducción de la jornada laboral y el impuesto al patrimonio.

"El movimiento sindical ha instalado algunos temas que son importantes, parte de la agenda que se está discutiendo hoy en el país", dijo Joselo López, actual secretario general de la central sindical.

El dirigente sindical sostuvo que también deben hacer "una autocrítica" para "pensar en nuevas formas de llegarle a los trabajadores que hoy no estamos pudiéndole llegar porque hay una expansión en las nuevas formas de trabajo que el movimiento sindical, con la estructura que tiene, no está pudiendo alcanzar la protección de esos trabajadores".

Andrés Ojeda, Partido Colorado.
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En ese sentido, se refirió a quienes trabajan en pequeñas y medianas empresas, que en algunos casos están "precarizados, en la informalidad, los trabajadores migrantes, los cuentapropista, que muchas veces los vemos como patrones pero a veces sus ingresos son menores a los de un asalariado".

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