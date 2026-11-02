La Guardia Republicana y Policía Científica trabajan en el barrio Marconi por tiroteos ocurridos en la tarde de este lunes.
La Policía trabaja en el barrio Marconi tras tiroteos ocurridos en distintos puntos; buscan a los responsables
La Guardia Republicana y Policía Científica llevan adelante un operativo de saturación en la zona.
Fueron tres eventos en diferentes puntos detectados por el sistema Shotspotter. Cuando la Policía estaba en uno de ellos en Enrique Castro y Leandro Gómez donde había un auto con un impacto de bala, los efectivos sintieron disparos en Enrique Castro y Pasaje 150.
Una vez en el lugar, fueron recibidos con disparos, por lo que montaron un operativo de saturación. Un móvil de la Guardia Republicana presenta un disparo en la parte trasera.
Un enfrentamiento a tiros se registró en el Marconi; hay más de 30 vainas en la escena
En este mismo pasaje, el jueves tuvo lugar una intensa balacera que dejó unas 40 vainas. Se trató de un enfrentamiento que se dio de un lado a otro del pasaje.
La orden que recibieron los efectivos fue de saturar toda la zona y mientras lo hacían, los móviles fueron apedreados.
Los efectivos trabajan para dar con los responsables de los ataques a balazos.
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