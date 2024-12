"Me parece un error", dijo Orsi sobre decisión del Gobierno de no participar en proyecto de hidrógeno verde

"Estaba escrito eso, era una disposición, que habría la posibilidad. Fue el gobierno el que le dio la instrucción a Ancap o el exhorto. No sé cuáles son las razones. De verdad, no lo entiendo", afirmó el mandatario electo. Orsi indicó que el analizará el tema una vez que asuma el 1º de marzo de 2025. "Vamos a analizar de qué se trata. Me parece que cerrarse una puerta, las usás o no la usás", dijo y reiteró que profundizará en el asunto para conocer las razones.