"Me lo tomé personal": la frase de Renato sobre su enemistad con el uruguayo en Gran Hermano

"Me lo tomé personal", dijo y agregó: "Fue un error que cometí porque me persiguieron fantasmas del pasado. Soy muy protector con los que considero que son míos. Ese es mi criterio. Yo veo a la persona a los ojos y veo que es noble. Para mí los valores con los que vengo de casa. No me gustan las mentiras ni las injusticias".