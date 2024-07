"Me lo pasaron por arriba, voy a ir a la Justicia, que paguen", dijo víctima de intento de femicidio sobre su pareja muerta

"Tuvimos una pelea como toda pareja, los vecinos escucharon y llamaron a la Policía. Nos peleamos. Enseguida llegó la Policía. A él se le escapó un disparo pero no lo quería hacer. Se le escapó un disparo y le dije que se vaya, que no se podía quedar acá (en la casa). Agarró sus cosas y se fue", contó.

Y agregó: "Al rato, pasó por Luis Batlle Berres (en moto) y salió toda la Policía atrás de él. En esa persecución él frena para entregarse y la Policía me lo pasó por arriba". Ludmila afirma tener testigos, quienes indican que el agresor frenó cuando vio el patrullero.

La joven insistió: "Él frenó y la patrulla me lo pisó. Ellos vieron todo, me van a salir de testigo. Ellos tienen videos de cómo lo dejaron sin asistencia, tirado en el piso, como una bolsa de papas. Él no disparó, no les hizo nada (a los policías). Solo siguió en la moto de largo, y frenó en la esquina cuando vio a la Policía. La Policía lo embistió".

"Voy a ir a la Justicia, voy a hacer que paguen por esto, capaz que actuó mal (por su pareja)pero no se merecía morir así", señaló. Dijo que él no tenia antecedentes de violencia con ella. "Nunca llegó a esto".

Para Ludmila, la muerte "fue muy injusta". "Ellos no tenían por qué pasarlo por arriba. Tengo testigos de que el frenó. Voy a ir a la Justicia, voy a hacer que paguen. Voy a llevar testigos y videos", reiteró.

Ludmila prefirió no mostrar su rostro para esta nota.

Intento de femicidio, huida, choque y muerte.

INTENTO FEMICIDIO Video de un momento de la persecución.

La persecución policial se inició pasadas las 20:00 horas de este lunes a raíz de una llamada al 911 que alertaba de un intento de femicidio en una casa de Luis Batlle Berres y Ferreira y Artigas. La denunciante afirmó que su yerno estaba realizando disparos dentro de la vivienda de su hija, informó Subrayado.

Cuando los policías llegaron al lugar, la víctima dijo que su pareja apareció en su casa, ambos discutieron y él sacó un arma de fuego y comenzó a disparar. La joven dijo que recientemente el agresor había salido de la cárcel, donde había estado preso por rapiña.

Agregó que, para defenderse, ella sacó un cuchillo y forcejeó resultando lesionada en la mano. Dentro de la casa, la Policía verificó al menos un impacto de bala, en un televisor, dijeron fuentes de la investigación.

El agresor se fue armado antes del arribo de la Policía, por lo que se inició una recorrida de búsqueda que terminó en persecución.

En José Llupes y Calaguala el agresor en moto chocó contra un móvil policial y contra una columna del alumbrado público. Cayó y quedó herido grave. Entre sus ropas los policías le incautaron una pistola de calibre 9 milímetros, que estaba denunciada como robada desde 2017.

Desde el hospital Maciel los médicos informaron a la Policía que el paciente de 24 años falleció en horas de la mañana de este martes, añadieron los informantes.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas, afirmaron que el joven chocó primero contra la columna y luego contra el patrullero. Sin embargo, otros investigadores indican que aguardan por el análisis de pericias y cámaras de seguridad de la zona, para determinar cómo ocurrió el accidente. La Fiscalía inició una investigación de todo el caso.