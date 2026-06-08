"Me llama la atención que no haya habido movilizaciones en ese momento", dijo la ministra Cardona por suba de gasoil en 2022

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, respondió a la movilización de camioneros, transportistas y productores de este lunes “contra la suba de combustibles”.

“A mi me llama un poco la atención, tengo que decirlo y ser honesta, que cuando uno ve las gráficas, nosotros no llegamos a los niveles que aumentó el gasoil en el 2022 con la guerra de Ucrania y Rusia. No llegamos todavía, y sin embargo no había habido este tipo de planteamientos en aquel momento”, dijo Cardona este lunes de tarde en rueda de prensa.

“Esta guerra no es la misma que Rusia – Ucrania, es mucho más grande por lo que implicó. Llegamos a costos del petróleo de 1970, eso no pasó en Rusia – Ucrania porque era más bilateral esa realidad y la consecuencia de la guerra, sin embargo acá hemos perdido infraestructuras que están tapando al mundo en este tema del combustible”, agregó la ministra.

“Me llama la atención que no haya habido movilizaciones en ese momento. Si yo tengo a la vista hoy los datos y no hemos llegado a esos niveles de 2022, donde no habían habido movilizaciones, y nosotros ni siquiera llegamos a eso, llama la atención, pero es parte de lo que tenemos como evidencia para poder conversar con ellos. Porque lo que sí siempre hemos demostrado es estar abiertos al diálogo y a las explicaciones de por qué tomamos las decisiones”, concluyó.

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