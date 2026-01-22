RECIBÍ EL NEWSLETTER
"¡Me gusta, dale, que critiquen todos!": la reacción de Aguerre tras atajar cuatro penales para Peñarol, que igual perdió

Washington Aguerre volvió a atajar en Peñarol este miércoles y tuvo una gran noche, pero no alcanzó. Hubo una tanda de penales histórica.

El artiguense Washington Aguerre volvió a atajar en Peñarol en la noche de este miércoles, luego de un año en el fútbol colombiano. Lo hizo tapando cuatro penales, en una tanda histórica ante Colo Colo (Chile).

El partido amistoso se jugó en el estadio Centenario por la Serie Río de la Plata. Terminó empatado 1-1 (para los aurinegros anotó Facundo Batista en el último minuto) y los equipos fueron a los penales.

“¡Me gusta, dale, que critiquen todos!”, dijo Aguerre a Shulay Cabrera, comunicador de Canal 10, mientras la tanda aún estaba disputándose (mirar video principal). Hubo 18 tiros desde el punto penal y solo siete anotaciones.

Al finalizar el partido, en diálogo con la televisación oficial, Aguerre agradeció los aplausos de la hinchada carbonera, aunque dijo que también escuchó algún silbido. Pero, afirmó, lo tomó como parte del proceso: por cómo se dio su salida del club y el regreso.

Además, hubo un penal insólito: el chileno Cristián Zavala quiso picar la pelota, que no tomó altura y Aguerre la atajó sin esfuerzo.

Sin embargo, las cuatro atajadas no fueron suficientes. Peñarol cayó por penales ante el equipo chileno. En la previa, hubo incidentes entre las hinchadas.

