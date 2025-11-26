"Me encanta que piensen que yo no mando", dijo Orsi sobre las críticas de la oposición a su autoridad

El presidente Orsi fue consultado este miércoles sobre las críticas de la oposición ante una presunta falta de autoridad de su parte, y que en la Torre Ejecutiva los que dirigen el gobierno son el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz.

“Me encanta, me encanta que piensen que yo no mando. Bajo el radar. Bueno, deja quieto, mejor así”, respondió Orsi a Búsqueda este miércoles, y agregó: “Está bárbaro porque atrás de esas elucubraciones digo, ah no sé, no sabía nada”.

“Quien me conoció en la Intendencia de Canelones lo sabe, si pongo un equipo en la cancha es para que trabaje”, dijo el presidente, y agregó: “La excesiva centralidad de la figura del presidente en absolutamente todos los temas denota una fortaleza, pero también una debilidad”.

“Entonces, cuando los Ministerios salen y a veces me sorprendo por cosas que están pasando y digo, mejor que ni me enterara, porque para eso están, que trabajen”, comentó.

“Por supuesto la decisión última es del presidente. Más de una vez rebotamos una resolución porque no nos gusta”, aseguró, y se preguntó: “¿Cuáles son los riesgos? Que de repente tenés notas distintas, a mi no me molesta, para eso están, para pensar también y si discrepamos nos sentaremos y lo arreglaremos”.