GOLEADOR EN REAL MADRID

Mbappé recibió su Bota de Oro como máximo goleador de Europa: "Quiero volver a ganarla el año que viene"

El número 10 del Real Madrid, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, recibió este viernes la Bota de Oro como goleador de Europa por la temporada 2024-2025.

Mbappé con su Bota de Oro. Foto: AFP

El atacante francés del Real Madrid Kylian Mbappé recibió este viernes el trofeo de su primera Bota de Oro europea, que recompensa al máximo goleador de la pasada temporada en las ligas europeas, y deseó poder repetir el galardón en la actual.

"Este premio significa mucho para mí. Estoy muy feliz y quiero seguir haciendo historia. Fueron 31 goles (en la temporada 2024-2025 de LaLiga española) y este año he empezado muy bien, así que quiero volver a ganarla el año que viene", dijo Mbappé en una breve intervención durante la ceremonia de entrega en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Mbappé fue el máximo anotador de la pasada Liga española con esos 31 goles, cuatro de ventaja sobre el segundo, el polaco Robert Lewandowski, del Barcelona.

Según el baremo de puntos de la Bota de Oro, que se establece según la categoría que se concede a cada campeonato nacional europeo, Mbappé sumó 62 puntos y lideró la clasificación por delante del sueco Viktor Gyökeres (58,5 puntos, entonces en el Sporting de Lisboa y ahora en el Arsenal) y del egipcio Mohamed Salah (58, Liverpool).

Autor del mejor inicio de temporada de su carrera (11 goles después de 10 jornadas de La Liga española), Mbappé afirmó estar "muy feliz" y deseó "poder seguir haciendo historia" con el Real Madrid.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, felicitó a Mbappé por este premio.

"Es fruto de tu trabajo. Yo, como presidente del Real Madrid, estoy muy orgulloso de que un jugador como tú esté en nuestro equipo. Representas a la perfección los valores de este club. Este día lo vas a recordar siempre", dijo.

Mbappé es el tercer jugador merengue en lograr este galardón, después del mexicano Hugo Sánchez (1989-1990) y de Cristiano Ronaldo (2010-2011, 2013-2014, 2014-2015).

El último jugador francés que había conseguido este premio fue Thierry Henry, que lo obtuvo en 2004 y 2005 cuando jugaba en el Arsenal.

FUENTE: AFP

