"Mazel Tov", "Pecadores", "Las vidas de Sing Sing" y "El día que la Tierra explotó": los estrenos de cine

"LAS VIDAS DE SING SING"

Es una historia basada en hechos reales, en una conocida prisión, llamada “Sing Sing” en Nueva York en los años 90. Reúne a un grupo de reclusos que encuentra redención a través del teatro, en una experiencia de liberación colectiva. La película se inspira en un programa fundado en esa prisión, que ofrece talleres de teatro, danza y escritura a personas privadas de libertad. No se busca en esta historia el morbo, ni el dramatismo, ni la violencia. Se centra en los momentos de humanidad que existen entre los presos. Es quizás una reflexión de cómo el teatro puede tener un espejo que devuelve la dignidad a quienes, a veces, la sociedad los ha olvidado. Su actor principal, Colman Domingo, fue nominado al Oscar, en el rol de un personaje encarcelado por un crimen que no cometió. Este drama cuenta con actores no profesionales en un amplio reparto. Es un mundo donde los muros encierran cuerpos y los números reemplazan nombres.

"EL DÍA QUE LA TIERRA EXPLOTO"

También vuelven los famosos personajes animados, el Pato Lucas junto a Porky. Ambos personajes proponen una irreverente aventura de ciencia ficción junto a Petunia Pig, un recordado personaje de la franquicia original. El grupo busca conservar su hogar frente a la presencia alienígena que amenaza con invadir la Tierra. El filme recupera el tono delirante de las viejas historias que hicieron famosos a sus animados protagonistas.