Max Verstappen ganó el Gran Premio de Emilia-Romaña: fue el quinto triunfo en siete carreras

Verstappen cimentó una nueva victoria en el control de su rivales, especialmente Norris, al que contuvo en la salida y en la parte final.

"Con un par de vueltas podría haber adelantado a Max. Duro, ha sido una pena, he luchado hasta la última vuelta. Pero podemos decir que estamos a la altura de Red Bull y Ferrari, peleando por ser segundos o primeros", señaló Norris.

Verstappen, que salió desde la pole position, reconoció que su rival británico le había exigido al máximo: "He tenido que tirar a tope para tener esa diferencia al principio. Estuvimos muy fuertes a la mitad, pero en las diez últimas vueltas no tenía agarre".

El horizonte parecía completamente despejado para 'Mad Max' en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola, pero el vigente triple campeón mundial sudó de lo lindo para lograr la 59ª victoria de su carrera.

Al volante de su poderoso Red Bull, superó la línea con menos de un segundo de ventaja sobre Norris, vencedor de la última carrera, en Miami a principios de mayo, con Verstappen en la segunda plaza.

afp-max-verstappen-podio.jpg Foto: AFP. Max Verstappen en el podio.

Leclerc se consuela.

Por detrás de la pelea por la victoria el primer Ferrari, de Leclerc, para consuelo de la afición local. Como la mayor parte de las escuderías, la Scuderia añadió este fin de semana una serie de mejoras en sus SF-24, cultivando la esperanza de ganar en casa.

"¡Al menos es un podio! Pero no estoy contento cuando no gano, hoy no lo logramos", dijo Leclerc.

Su compañero Sainz, que dejará el equipo al final de temporada, no estaba contento con los cambios en el coche: "En general, es muy difícil conducir. Algo que debemos investigar".

A continuación, los dos Mercedes, con el británico Lewis Hamilton sexto y su compatriota George Russell séptimo.

En el Mundial Verstappen tiene ahora 48 puntos de ventaja sobre el nuevo segundo, Leclerc, que supera al otro Red Bull, de Sergio Pérez, desaparecido en Imola, finalizando únicamente octavo.

Senna 'Forever'.

El fin de semana sirvió al 'paddock' para rendir homenaje a Ayrton Senna, fallecido hace 30 años en Imola. Como símbolo, Verstappen logró su octava pole consecutiva, todas las posibles desde el Gran Premio de Abu Dabi en 2023, igualando un récord de la leyenda brasileña.

Sebastian Vettel, retirado de la F1 y cuatro veces campeón mundial, pilotó este domingo el McLaren MP4/8 del brasileño para emoción del público.

"Más allá de ser un piloto increíble, representa mucho más", dijo Vettel, con una camiseta con los colores de Brasil y el mensaje 'Forever' (Para siempre).

El alemán lideró además una vuelta de honor a pie esta semana al circuito, con los pilotos de la F1, F2 y F3, antes de guardar un minuto de silencio en la memoria de Senna, en la curva de Tamburello, donde falleció.

"Fue una figura de proa, una voz que militó por la educación y contra la pobreza", recordó.

Durante todo el fin de semana los pilotos y los equipos también recordaron al austriaco Roland Ratzenberger, fallecido un día antes que Senna en otro accidente.

