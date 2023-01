Mattos respaldó a Adrián Peña y calificó de inoportunas las expresiones de Carolina Ache

“Cometió un error, sí, lo admite, pero tiene el título, el título está”, indicó. “Es una persona que merece toda nuestra confianza”, y que recibió el apoyo del presidente Luis Lacalle Pou, agregó.

Mattos dijo que Adrián Peña “es una persona que es muy dedicada, muy trabajadora, muy sacrificada, que vino de abajo. Comete un error, todos podemos cometer errores”.

“Creo que es una etapa superada, y tenemos que mirar para adelante, sin dejar que olvidar que evidentemente los errores en política obviamente tienen su costo”, enfatizó.

Mattos aseguró que el sector Ciudadanos está unido. “También es cierto que fue bastante investigado para llegar a esta conclusión”, dijo el ministro de Ganadería sobre la investigación del semanario Búsqueda que informó este jueves que Peña usó el título de licenciado en los años anteriores a culminar la carrera en 2022.

Al ser consultado sobre los dichos de la vicecanciller, Carolina Ache, sobre el caso, Mattos expresó que “ella tiene todo derecho a manifestarse. Me parece que fue una manifestación inoportuna”. “Hubo otras declaraciones, me parece que fueron fuera de lugar también, que no corresponden en este momento”, agregó.

Mattos fue preguntado si se refería a su antecesor, indicó que “Uriarte, hablar de justicia en este caso, me parece que no corresponde, de la misma manera que el ex fiscal de Corte (Jorge Díaz), me parece que fueron inadecuadas sus expresiones”.

En tanto, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, coincidió con Mattos en que “ya es un tema que está aclarado”.

Viera indicó que Peña reconoció su error y que con las disculpas y el título, es un tema superado. Confirmó que el ministro de Ambiente solicitó ser recibido por el Comité de Ética del Partido Colorado.

“No creo que sea un hecho tan grave como para que eso defina que un ministro que viene trabajando bien no pueda seguir haciéndolo”, indicó.

Consultado respecto a que si se compara con el caso Sendic, Viera sostuvo que “nada es comparable, todos los casos son diferentes. Acá, además el ministro Peña ha mostrado su título”.