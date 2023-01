Peña admitió que fue un error no haber aclarado en 2018 que no era licenciado

En el último tiempo, quiso defender la tesis para cerrar esa etapa y la aprobó el 7 de setiembre de 2022, según el documento.

“Lo que allí surge claramente en estas declaraciones que se conocen públicamente son algunas instancias en las que hablo como licenciado, en alguna versión taquigráfica básicamente del año 2018 cuando era diputado, que tenía que ver con eso, con el pelín que me faltaba para recibirme y en realidad no era el centro de lo que estaba hablando”, afirmó.

“Obviamente eso es un error, como en aquellos casos en que la enorme mayoría de los casos yo aclaraba que todavía no tenía el título, porque eso era algo conocido que no había defendido la tesis, pero en algún lugar que me presentaron sin que existiera la aclaración”, acotó.

“La verdad que allí también tendría que haber hecho la aclaración que es lo que aparece en el semanario (Búsqueda), que no es falso, que es verdad, que supone un error que no tengo ningún problema en reconocer”, agregó.

“Creo que allí me equivoqué. Indudablemente, nunca tuve la intención de engañar a nadie, no tenía sentido tampoco”, sostuvo.

Peña dijo que la carrera la hizo para trabajar en la actividad privada, nunca ejerció ni prestó servicios como tal, y que ese título no tuvo que ver con su designación en ningún cargo, ni como ministro de Ambiente.

“Hay allí algunos errores, algunos personales, algunos de mi equipo que asumo como líder. Son errores por los que pido disculpas hoy que soy una persona pública”, subrayó.

El ministro informó que anoche se comunicó con el presidente Luis Lacalle Pou para pedirle disculpas por lo sucedido. Le planteó la situación y dijo que “lo importante para él es que efectivamente yo cursé la carrera como acabo de demostrar. Allí está toda la escolaridad, rendí todas las materias, las aprobé todas, luego, tiempo después, rendí la tesis, la defendí y la salvé. Él me manifestó que eso era lo trascendente”.

“No es mi intención, en ningún caso, afectar al presidente ni al gobierno, y por eso le pedí las disculpas”, remarcó.

Al ser consultado por la biografía que figuró en la página web del Parlamento entre 2015 y 2020, período en el que fue diputado, Peña dijo que se cometió un error. “Hay un error que, en este caso, es parte de mi equipo, pero bueno, es un error que hay que asumir, y que estuvo mal”.

Peña le informó este jueves temprano a su sector Ciudadanos de la situación. “Entiendo que no hay mayores inconvenientes, pero obviamente yo soy parte del sector y si el sector tenga que definir de alguna cuestión, estoy a la orden de mis compañeros, con los que estoy en contacto todo el tiempo”, concluyó.

