Matrimonio con 6 hijos que perdió todo tras incendiarse su vivienda, realiza campaña para alquilar con dinero de subsidio

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del 092 142 732 o acercarles alimentos y muebles sobre todo para el dormitorio.

Un matrimonio con 6 hijos de entre 2 y 17 años perdió todo en un incendio a fines de diciembre, y desde entonces han buscado una vivienda para instalarse.

Actualmente viven en una pensión en Montevideo, pero están realizando una campaña en redes sociales para conseguir una vivienda que puedan alquilar con un subsidio que les da el Ministerio de Desarrollo Social.

Lina Noguera contó a Subrayado que estaba yendo al oftalmólogo cuando su hermana la llamó para avisarle que se estaba prendiendo fuego la casa. "Di la vuelta y vi esas llamaradas. No quedó nada", recordó.

La primera ayuda fue de parte del Club Uruguay Solymar, donde se quedaron unos días y después el Mides junto al equipo del Inau. La ONG Manos les consiguió la pensión donde se encuentran actualmente.

La familia de Lina está compuesta por 6 niños y su esposo Miguel. Él trabaja en Acodike y ella hace limpiezas, feria y jardines. "Me revuelvo el día a día como para tener la comida para los chiquilines todos los días", comentó.

Y agregó: "Hemos tenido tiempo de bajones, un poco de incertidumbre que es pasar y contenernos; mirar para adelante, no nos queda otra porque la vida sigue, tenemos que salir adelante".

A la familia se le asignó un subsidio de alquiler por 12 UR (alrededor de 22 mil pesos) con el que quieren alquilar una vivienda en Solymar y piden ayuda para encontrar este lugar.

"Sabemos que no me van a regalar una casa (...) sabemos que no podemos pedir mucho por ese dinero, soy consciente, igual nos manejamos con dos dormitorios (...) a veces hay lugares que nos dicen que no nos aceptan con los niños", manifestó.

Los interesados en colaborar hacerlo a través del 092 142 732 o pueden acercarles alimentos y muebles sobre todo para el dormitorio.

