"Sucedió lo que preveíamos que podía pasar", afirmó titular de cámara pesquera por ballena muerta en ruta de prospección

El presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva-Zucchelli, se refirió a la aparición de una ballena muerta en altamar en la zona donde una empresa autorizada por el gobierno realiza tareas de prospección sísmica en la búsqueda de petróleo.

"Sucedió lo que preveíamos que podía pasar", afirmó el empresario. "No tenemos la certeza si el origen es ese, pero estaba en la zona de operaciones a dos millas done había pasado el barco prospector que está haciendo el trabajo y entonces todo indica que podría ser", sostuvo.

Riva-Zucchelli indicó que los empresarios habían advertido de esta posibilidad a las autoridades y se refirió al perjuicio que las tareas ocasionan en la actividad de la pesca, lo que está respaldado por estudios científicos. "Estos bombazos afectan a los cardúmenes, específicamente de merluza y de corvina. Se están haciendo estudios y se está demostrando; la afectación está", aseguró.

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