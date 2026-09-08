Matías Valdez vuelve a subirse a los camiones, esta vez de la mano de JAC

Mucho antes de convertirse en una de las figuras más populares de la cumbia del interior, Matías Valdez trabajó como camionero, recorriendo las rutas del país. Durante esa etapa conoció de primera mano el mundo del transporte, las largas jornadas al volante y la vida de quienes hacen de la ruta su lugar de trabajo.

Incluso, durante aquellos años, uno de los camiones que manejó era un JAC. Hoy, varios años después, vuelve a encontrarse con la marca, esta vez como parte de la familia JAC. Una alianza especialmente genuina por la propia historia del artista detrás del volante.

“La incorporación de Matías representa un vínculo que va mucho más allá de una acción comercial. Él conoce desde adentro el mundo de los camiones y el esfuerzo que hay detrás de cada jornada de trabajo. Su recorrido, desde las rutas hasta los grandes escenarios, encuentra hoy un nuevo punto de encuentro con JAC”, señaló Carolina Farriols, Brand Manager de JAC Motors Uruguay.

Matías Valdez llega a Expo Prado de la mano de JAC

El nuevo vínculo entre Matías Valdez y JAC tendrá uno de sus primeros encuentros con el público durante Expo Prado 2026, que se llevará a cabo del 11 al 20 de septiembre. JAC estará presente con un stand propio y una propuesta especialmente pensada para quienes visiten la muestra.

Como parte de esta presencia, Matías Valdez ofrecerá un show el miércoles 16 de septiembre a las 18:00 horas en el stand de JAC, invitando al público a compartir un momento especial junto a la marca.

“Este año JAC tendrá presencia en Expo Prado con una propuesta diferente, pensada para generar una experiencia especial para quienes nos visiten. La presencia de Matías nos permite unir dos mundos que tienen mucho que ver con nuestra marca: el de los camiones y el del público uruguayo. Estamos muy contentos de compartir este momento con él y de recibirlo en nuestro stand”, afirmó Fernando Vaz, Gerente Comercial de Grupo Fiancar.

JAC presenta nuevas soluciones para el transporte

La presencia de JAC en Expo Prado también será una oportunidad para mostrar parte de las novedades que Grupo Fiancar, representante oficial de JAC Motors en Uruguay, incorpora a su propuesta de vehículos comerciales.

Entre los nuevos modelos se encuentra el JAC 1035 KT2 LONG, una nueva configuración del camión más vendido de la marca en Uruguay. Su principal diferencial es una caja extra larga de 4,18 metros, que permite transportar un mayor volumen de carga manteniendo la maniobrabilidad y eficiencia que caracterizan al 1035. Cuenta con rueda trasera sencilla, una capacidad de carga de 1.990 kg y motor 2.2 Turbo Diesel. Su precio de leasing es de USD 23.352.

La marca también incorpora el JAC HFC 18285, un nuevo camión pesado desarrollado para empresas que requieren una solución robusta, confiable y versátil para operaciones de transporte de mayor porte. Cuenta con 18 toneladas de Peso Bruto Vehicular, hasta 12.200 kg de capacidad de carga, motor Cummins Euro V de 285 HP y transmisión Fast Gear de ocho velocidades. Su precio parte de USD 48.900 CIF.

A esta nueva propuesta se suma el JAC X200 EV BOX, un camión 100% eléctrico desarrollado para distribución urbana y logística de última milla. Con una autonomía de hasta 226 kilómetros, capacidad de carga de 1.420 kg y un furgón de fábrica de 8,5 m³, ofrece una alternativa para empresas que buscan optimizar sus costos operativos y avanzar hacia una movilidad más sustentable. Su precio CIF es de USD 31.700.

Tanto el 1035 KT2 LONG como el X200 EV BOX estarán presentes en el stand de JAC durante Expo Prado, donde los visitantes podrán conocer de cerca las nuevas soluciones de la marca.

La presencia en Expo Prado suma así un nuevo capítulo para la marca, que combina sus novedades para el transporte con la llegada de un protagonista que conoce ese mundo desde adentro y que, antes de conquistar los escenarios, también recorrió las rutas del Uruguay.