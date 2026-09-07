Homero de León refuerza su apoyo al transporte con la inauguración del centro logístico Foton

Homero de León dio un nuevo paso en su apoyo al sector del transporte con la inauguración oficial del nuevo centro logístico de Foton. Con acceso directo desde Ruta 5, el complejo permitirá mejorar la atención a empresas y transportistas, reducir los tiempos de servicio y acompañar el crecimiento general de la marca en Uruguay.

La inauguración de la planta convocó a más de 200 personas, entre autoridades y colaboradores, clientes, concesionarios, talleres y embajadores del exterior.

“Cuando incorporamos la representación de los camiones pesados vimos la necesidad de desarrollar una estructura acorde. La idea fue reunir ventas, preentrega y servicio en un lugar más cómodo para los camiones y práctico para nuestros clientes”, expresó Sebastián Grande, director general de Homero de León.

Foton Center se desarrolla sobre un predio de 9.000 m², con dos grandes galpones. En materia comercial, contará con un equipo para asesorar clientes y empresas interesadas en renovar, sustituir o ampliar sus flotas. Además de camiones, se exhibirá la línea completa de modelos Foton.

El espacio mantendrá además la operación de preentrega de las unidades que llegan desde el puerto, incluyendo inspección, lavado y preparación antes de su distribución hacia concesionarios o clientes.

Posventa pensada para reducir tiempos

A esto se suma el servicio técnico para vehículos. Allí se podrán realizar reparaciones y tareas de mantenimiento en vehículos que van desde minibuses hasta camiones con capacidad de 30 toneladas de carga.

La infraestructura fue proyectada para recibir 15 camiones de manera simultánea y contará con un área propia de repuestos, con el objetivo de agilizar las intervenciones y reducir las demoras asociadas a la disponibilidad de piezas.

“Para un transportista, tener un camión detenido tiene un impacto directo en su actividad. Todo el centro está pensado para reducir esos tiempos, agilizar la atención y permitir que las unidades vuelvan a trabajar lo antes posible”, señaló Richard Clavijo, gerente de talleres oficiales y posventa de Homero de León.

El nuevo esquema de atención incluirá además un taller móvil, que permitirá trasladar asistencia técnica y el mantenimiento cuando resulte más conveniente realizar el servicio fuera del centro. El proyecto contempla también una zona de descanso con sillones, televisión, café y duchas, pensando en hacer más cómoda la espera de los conductores.

30º aniversario de Foton y su evolución en Uruguay

La apertura del centro coincide con el 30º aniversario global de Foton. La marca está presente en Uruguay desde 2006, representada por Homero de León.

Hoy la gama de Foton abarca 19 modelos para distintas necesidades del transporte y las actividades productivas, desde unidades compactas para distribución urbana, como el Foton Wonder, hasta camiones medianos como el BJ-1128 y pesados como los AUMAN R 2656 HR y AUMAN C 4138 Volcadora.

La marca también avanza en movilidad eléctrica. Homero de León incorporó furgones como el eView Connect y el eToano, pick-ups como el eWonder Pick Up y el eTunland, y vehículos livianos como el eWonder Box, camiones livianos como el Daystar, Bj1118, y en camiones pesados tractores AUMAN de 400 a 600 kw y el AUMAND D EV para logística, carrozable hasta 7.60 mts.

Durante septiembre, Homero de León prevé ofrecer beneficios y bonificaciones vinculados a la compra de vehículos por el aniversario de la marca.

“La inversión en el nuevo centro mejora nuestra infraestructura, pero también es una forma de dar respaldo a Foton en Uruguay. Queremos demostrar a los clientes que nos eligen y a quienes trabajan todos los días con nuestros vehículos que seguimos invirtiendo para acompañar sus necesidades”, concluyó el director general.

Representantes de Foton llegaron desde China para celebrar la apertura

La inauguración contó con la presencia de autoridades de Foton, que llegaron expresamente desde China.

Durante su intervención, Wang Hefeng, Country Manager para America Latina de Foton, repasó el crecimiento global de la compañía y la evolución de su propuesta de productos. “Hace treinta años, Foton comenzó su camino en China con una misión clara: fabricar grandes vehículos comerciales. Hoy, hemos vendido más de 12 millones de unidades en todo el mundo”, señaló.

El ejecutivo remarcó además la importancia del mercado uruguayo y el vínculo con Homero de León, “un socio con más de 85 años de trayectoria”, que permitió fortalecer la confianza de los clientes y consolidar a Foton como la marca china de vehículos comerciales más vendida del país.