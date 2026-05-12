Un hombre está grave tras recibir disparos en Punta de Rieles; investigan si el atacante intentó robarle la moto

Le dispararon a un hombre en ruta 8 y Ovidio Fernández Ríos, Punta de Rieles, e investigan si el atacante intentaba robarle la moto a la víctima.

El hombre que fue víctima del hecho recibió tres disparos y fue derivado grave a un centro asistencial. Se trata de un ciudadano extranjero que, presumen, se resistió al robo.

El autor del ataque estaba caminando y se retiró del lugar sin el vehículo.

Personal de Policía Científica realizó pericias en la escena, para dar con el autor del ataque. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2054352043058270553&partner=&hide_thread=false Le dispararon a un hombre en ruta 8 y Ovidio Fernández Ríos e investigan si el atacante intentaba robarle la moto a la víctima. Fue derivado grave a un centro asistencial. pic.twitter.com/CNMZpLAHnW — Subrayado (@Subrayado) May 13, 2026

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