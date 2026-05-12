Le dispararon a un hombre en ruta 8 y Ovidio Fernández Ríos, Punta de Rieles, e investigan si el atacante intentaba robarle la moto a la víctima.
Un hombre está grave tras recibir disparos en Punta de Rieles; investigan si el atacante intentó robarle la moto
La víctima es un ciudadano extranjero, que según información primaria se resistió al robo de su moto.
El hombre que fue víctima del hecho recibió tres disparos y fue derivado grave a un centro asistencial. Se trata de un ciudadano extranjero que, presumen, se resistió al robo.
El autor del ataque estaba caminando y se retiró del lugar sin el vehículo.
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Personal de Policía Científica realizó pericias en la escena, para dar con el autor del ataque.
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