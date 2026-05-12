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RUTA 8

Un hombre está grave tras recibir disparos en Punta de Rieles; investigan si el atacante intentó robarle la moto

La víctima es un ciudadano extranjero, que según información primaria se resistió al robo de su moto.

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Le dispararon a un hombre en ruta 8 y Ovidio Fernández Ríos, Punta de Rieles, e investigan si el atacante intentaba robarle la moto a la víctima.

El hombre que fue víctima del hecho recibió tres disparos y fue derivado grave a un centro asistencial. Se trata de un ciudadano extranjero que, presumen, se resistió al robo.

El autor del ataque estaba caminando y se retiró del lugar sin el vehículo.

Foto: Subrayado. Eusebio Vidal y María Manrupe.
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Personal de Policía Científica realizó pericias en la escena, para dar con el autor del ataque.

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