Encontraron el arma que le robaron a un policía cuando lo mataron en 2024: hay un joven detenido

La Policía recuperó una pistola Glock 17 que pertenecía a un policía que fue asesinado en setiembre de 2024 cuando delincuentes le robaron, además, la moto, en el barrio Conciliación.

Antes de las nueve de la noche de este martes, policías de GRT–PADO que patrullaban en Sebastopol y Eusebio Vidal, vieron a dos jóvenes en la calle armados y con pasamontañas. Al verlos, los sospechosos escaparon corriendo. Uno de ellos ingresó a una vivienda mientras que otro fue acorralado cuando intentó entrar a una casa que tenía el portón del patio trancado.

El sospechoso tiró hacia el patio de una casa el arma que llevaba consigo. Resultó ser una pistola Glock 17 del Ministerio del Interior, modificada para tener mayor poder de fuego. En el cargador fueron incautados 39 cartuchos.

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El joven detenido tiene 18 años. Fuentes del caso dijeron a Subrayado que salió hace pocos días en libertad, tras estar un año recluido en una dependencia del Inisa por rapiña.

Antes de esa persecución, varias personas habían llamado al 911 para informar de disparos en Andrés Latorre y Areguatí, a diez cuadras de la escena inicial. Sin embargo, la Policía no halló indicios ahí.

La investigación del caso quedó en manos de personal de Investigaciones de zona 3 y de la fiscal Claudia Altez, quien dispuso actuaciones y espera por el resultado de pericias.

En tanto, el homicidio del policía fue en la noche del 3 de setiembre en Francisco Lecocq y Calle 2. La víctima iba en moto cuando delincuentes le tiraron un cascote que impactó en su casco y luego en el pecho. Cayó al piso y quedó inconsciente. Los rapiñeros le robaron el arma de reglamento y la moto, y huyeron en dirección a Verdisol.

La víctima de 27 años sufrió fractura de cráneo, hizo un paro cardiorrespiratorio, estuvo internado en cuidados intensivos y falleció el 19 de ese mes. Por el homicidio hubo un imputado.