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homicidio en montevideo

Mataron a un preso en el ex Comcar cuando salía a recreación

El homicidio ocurrió en el Módulo 4. La víctima salía a recreación cuando fue atacada con un arma blanca.

Ex Comcar, carcel Santiago Vázquez.

Ex Comcar, carcel Santiago Vázquez.

Un preso de 41 años fue asesinado en el Módulo 4 del ex Comcar, la cárcel de Santiago Vázquez, ubicada en el oeste de Montevideo.

Según dijeron fuentes del caso a Subrayado, la víctima fue herida de arma blanca cuando salía a recreación en la mañana de este miércoles. El agresor también salía hacia ese lugar.

A primera hora de la tarde, la Policía Científica concurrió al lugar para hacer pericias en la escena del homicidio.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula, Piedras Blancas.
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Por estas horas, las autoridades buscan identificar al autor. Del caso fue enterada la Fiscalía, que asumirá la investigación.

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