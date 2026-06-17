Un preso de 41 años fue asesinado en el Módulo 4 del ex Comcar, la cárcel de Santiago Vázquez, ubicada en el oeste de Montevideo.
Mataron a un preso en el ex Comcar cuando salía a recreación
El homicidio ocurrió en el Módulo 4. La víctima salía a recreación cuando fue atacada con un arma blanca.
Según dijeron fuentes del caso a Subrayado, la víctima fue herida de arma blanca cuando salía a recreación en la mañana de este miércoles. El agresor también salía hacia ese lugar.
A primera hora de la tarde, la Policía Científica concurrió al lugar para hacer pericias en la escena del homicidio.
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Por estas horas, las autoridades buscan identificar al autor. Del caso fue enterada la Fiscalía, que asumirá la investigación.
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