Mataron a un preso en el ex Comcar cuando salía a recreación

Ex Comcar, carcel Santiago Vázquez.

Un preso de 41 años fue asesinado en el Módulo 4 del ex Comcar, la cárcel de Santiago Vázquez, ubicada en el oeste de Montevideo.

Según dijeron fuentes del caso a Subrayado, la víctima fue herida de arma blanca cuando salía a recreación en la mañana de este miércoles. El agresor también salía hacia ese lugar.

A primera hora de la tarde, la Policía Científica concurrió al lugar para hacer pericias en la escena del homicidio.

Por estas horas, las autoridades buscan identificar al autor. Del caso fue enterada la Fiscalía, que asumirá la investigación.

Temas de la nota ex Comcar

preso

homicidio