Un preso fue asesinado en la mañana de este viernes en la cárcel Penal de Libertad en San José.
Mataron a un preso de 35 años en el Penal de Libertad
El homicidio ocurrió en la mañana de este viernes en el Penal de Libertad en San José.
La información fue confirmada a Subrayado a través de fuentes oficiales. La víctima del homicidio tenía 35 años.
La organización Familiares de Presos del Uruguay informó que se trataba de un hombre de iniciales S.R.G.C, quien se encontraba recluido en el primer priso B de la Unidad 3.
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El Ministerio del Interior informó de lo ocurrido a la Fiscalía, que ya inició una investigación.
De momento, no se ha brindado más información.
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