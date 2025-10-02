RECIBÍ EL NEWSLETTER
aún sin novedades de los sospechosos

Tras casi 24 horas, policías esperan para allanar el apartamento del Centro donde se refugiaron sospechosos de arrebato

El miércoles la Policía esperó siete horas por la orden de allanamiento, pero nunca llegó; se hizo la noche y el operativo quedó trunco. En la mañana de este jueves los efectivos están en el edificio para allanar.

Foto: Subrayado. Policía ingresa al edificio del Centro donde prevé allanar.

La Policía aguarda, en la mañana de este jueves, para allanar un apartamento del Centro de Montevideo donde se refugiaron dos sospechosos de cometer una rapiña en Pocitos, en perjuicio de una mujer.

Tras cometer el delito, los sospechosos se refugiaron en el mediodía en ese edificio, ubicado en Convención y Mercedes, en el centro de Montevideo. Sin embargo, se hizo la noche y la Policía no recibió la orden judicial que les permitiera allanar.

Montaron un operativo en el lugar y, en la mañana de este jueves, prevén allanar, según dijeron fuentes policiales a Subrayado. Al momento no hay novedad sobre si los sospechosos siguen allí.

Foto: Subrayado. Emergencia del hospital Pasteur.
Balearon a un hombre y lo dejaron grave; llamado al 911 alertó que lo intentaron rapiñar en su casa

El procedimiento está a cargo de policías de la Zona Operacional 1.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en la Fortaleza del Cerro, Montevideo.
El BHU detectó un ciberataque y bajó de forma momentánea su página web y los pagos en locales de cobranzas
