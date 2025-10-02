Tras casi 24 horas, policías esperan para allanar el apartamento del Centro donde se refugiaron sospechosos de arrebato

Foto: Subrayado. Policía ingresa al edificio del Centro donde prevé allanar.

La Policía aguarda, en la mañana de este jueves, para allanar un apartamento del Centro de Montevideo donde se refugiaron dos sospechosos de cometer una rapiña en Pocitos, en perjuicio de una mujer.

Tras cometer el delito, los sospechosos se refugiaron en el mediodía en ese edificio, ubicado en Convención y Mercedes, en el centro de Montevideo. Sin embargo, se hizo la noche y la Policía no recibió la orden judicial que les permitiera allanar.

Montaron un operativo en el lugar y, en la mañana de este jueves, prevén allanar, según dijeron fuentes policiales a Subrayado. Al momento no hay novedad sobre si los sospechosos siguen allí.

El procedimiento está a cargo de policías de la Zona Operacional 1.

