Tras casi 24 horas, policías esperan para allanar el apartamento del Centro donde se refugiaron sospechosos de arrebato

La Policía aguarda, en la mañana de este jueves, para allanar un apartamento del Centro de Montevideo donde se refugiaron dos sospechosos de cometer una rapiña en Pocitos, en perjuicio de una mujer.
El miércoles la Policía esperó siete horas por la orden de allanamiento, pero nunca llegó; se hizo la noche y el operativo quedó trunco. En la mañana de este jueves los efectivos están en el edificio para allanar.
Tras cometer el delito, los sospechosos se refugiaron en el mediodía en ese edificio, ubicado en Convención y Mercedes, en el centro de Montevideo. Sin embargo, se hizo la noche y la Policía no recibió la orden judicial que les permitiera allanar.
Montaron un operativo en el lugar y, en la mañana de este jueves, prevén allanar, según dijeron fuentes policiales a Subrayado. Al momento no hay novedad sobre si los sospechosos siguen allí.
El procedimiento está a cargo de policías de la Zona Operacional 1.
