Investigan la muerte de un hombre en su casa de Casavalle, cuyo cuerpo está desmembrado

La Policía investiga el hallazgo del cuerpo desmembrado de un hombre en una casa ubicada en avenida San Martín y Camino Domingo Arena, en el barrio Casavalle.

El hallazgo ocurrió en la tarde de este martes, cuando un vecino llamó al 911 para informar que hacía aproximadamente 15 días no veía al hombre de la casa.

Efectivos de URPM III concurrieron al lugar junto a Policía Científica. El cuerpo del hombre estaba sobre una cama.

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Científica realizó las primeras pericias. Según supo Subrayado, en primera instancia no se encontraron indicios de que se trate de un homicidio.

De igual modo, se aguarda por el resultado de pericias forenses. De momento, se trabaja como una muerte dudosa.

Fuentes policiales y vecinos indicaron que algunas partes del cuerpo podrían haber sido consumidas por perros que se encontraban en la vivienda. Esa hipótesis también forma parte de la investigación en curso.