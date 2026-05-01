Mataron a un hombre de 74 años en la puerta de un pool y bar de 8 de Octubre. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un hombre de 74 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en la puerta de un pool y bar de 8 de Octubre y Collazo.

El homicidio ocurrió sobre las 4 de la mañana de este viernes, y la víctima era el dueño del local.

Su pareja, una mujer de 29 años, dijo a la Policía que estaba adentro del local cuando sintió los disparos. Salió y vio al hombre herido con varios impactos de bala.

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Fue trasladado al hospital Pasteur, donde minutos después la Policía confirmó con el personal médico que había fallecido.

El hombre asesinado tenía ocho antecedentes penales por estafa, receptación, juegos de azar, suministro de drogas y contrabando.

Trabaja en el caso el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.