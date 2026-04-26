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MONTEVIDEO

Murió el hombre de 34 años que fue atacado a tiros en el barrio Santa Catalina

El crimen ocurrió en la noche del sábado. La víctima fue trasladada grave al Hospital del Cerro. Este domingo, se informó su fallecimiento.

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Murió el hombre de 34 años que fue atacado a tiros en la noche del sábado en el barrio Santa Catalina, en el oeste de Montevideo.

La víctima circulaba en su vehículo cuando, según dijo un testigo, dos hombres se le acercaron en moto y le dispararon varias veces.

El tiroteo ocurrió en Camino Santa Catalina y Las Achiras. Desde allí, la persona herida fue trasladada en un auto particular al Hospital del Cerro. Ingresó en estado grave; los médicos le diagnosticaron múltiples heridas de arma de fuego, informó la Policía. Luego, falleció.

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El vehículo del hombre recibió varios impactos. Y en la escena quedaron casquillos, por lo que la Policía Científica trabajó en el lugar para el levantamiento de indicios.

La investigación está en manos de la Fiscalía.

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