Mataron de un disparo en la cabeza a un hombre en Piedras Blancas: la Policía halló 37 casquillos

Un hombre de 33 años fue asesinado de un disparo en la cabeza, casi a la una de la madrugada de este miércoles en el barrio Piedras Blancas en Montevideo. Dos hombres lo encontraron herido en Continuación Curupurú y Matilde Pacheco y lo trasladaron en su auto hacia la policlínica de Capitán Tula.

Los médicos lo asistieron allí, le diagnosticaron una herida de arma de fuego en el cráneo, grave, y lo derivaron de urgencia hacia el Hospital Maciel. Murió a las 3:30, por lo que el caso lo tomó el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

En Pasaje Curupurú y Pasaje 6 —a una cuadra de donde estaba la víctima—, la Policía incautó 37 casquillos esparcidos en la calle y en el frente de una casa, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

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Embed Tiroteo y homicidio en Piedras Blancas: un hombre de 33 años recibió un disparo en la cabeza y, en la escena, la Policía halló 37 casquillos. Informa @eugescogna | https://t.co/IPnYnAJ9y7 pic.twitter.com/HB7AOr5Tjs — Subrayado (@Subrayado) May 6, 2026

La Policía Científica relevó la escena y el Departamento de Homicidios comenzó con las primeras actuaciones de la investigación para dar con los responsables del crimen.

En la madrugada de este miércoles hubo un homicidio también en Barros Blancos, Canelones. Allí la víctima, un joven de 25 años, recibió un disparo en la cabeza.