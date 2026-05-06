El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, se refirió a la pelea entre dos estudiantes del liceo 15 de Carrasco, y a la intervención del padre de uno de ellos, que en vez de separar se sumó a la pelea.
"El adulto complejizó la situación", dijo Pablo Caggiani sobre la pelea entre estudiantes a la que se sumó el padre de uno de ellos
El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, se refirió a la pelea entre dos estudiantes del liceo 15 de Carrasco. En vez de separar, el padre de uno de ellos se sumó a la pelea.
Ocurrió el lunes y ya intervino la inspectora de Secundaria, aseguró Caggiani, quien cuestionó la mala resolución de problemas comunes entre estudiantes.
“Es un conflicto entre dos adolescentes que tiene una mala resolución y que además tiene la intervención, mala, de un adulto”, dijo el jerarca a Subrayado este miércoles, y agregó que “están identificados los dos estudiantes y el papá de uno de ellos”.
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“Son estudiantes del liceo que tuvieron un problema, como puede tener cualquier adolescente y lo resolvieron mal, y el adulto complejizó la situación”, apuntó.
Precisamente este miércoles, en la UTU de Artes y Artesanías Pedro Figari, se realiza uno de los talleres de convivencia en centros educativos.
El objetivo de estos cursos y talleres es resolver conflictos de forma pacífica y mediante el diálogo, no la violencia.
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