"El adulto complejizó la situación", dijo Pablo Caggiani sobre la pelea entre estudiantes a la que se sumó el padre de uno de ellos

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, se refirió a la pelea entre dos estudiantes del liceo 15 de Carrasco, y a la intervención del padre de uno de ellos, que en vez de separar se sumó a la pelea.

Ocurrió el lunes y ya intervino la inspectora de Secundaria, aseguró Caggiani, quien cuestionó la mala resolución de problemas comunes entre estudiantes.

“Es un conflicto entre dos adolescentes que tiene una mala resolución y que además tiene la intervención, mala, de un adulto”, dijo el jerarca a Subrayado este miércoles, y agregó que “están identificados los dos estudiantes y el papá de uno de ellos”.

“Son estudiantes del liceo que tuvieron un problema, como puede tener cualquier adolescente y lo resolvieron mal, y el adulto complejizó la situación”, apuntó.

Precisamente este miércoles, en la UTU de Artes y Artesanías Pedro Figari, se realiza uno de los talleres de convivencia en centros educativos.

El objetivo de estos cursos y talleres es resolver conflictos de forma pacífica y mediante el diálogo, no la violencia.