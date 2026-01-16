RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Mataron de un disparo en el pecho a un joven de 22 años en Malvín Norte

El hombre fue encontrado herido de gravedad en el cruce de los pasajes 172 y 167, en Malvín Norte. Vecinos reportaron varios disparos.

Foto: Subrayado. Policía trabaja en la escena del homicidio en Malvín Norte.

Foto: Subrayado. Policía trabaja en la escena del homicidio en Malvín Norte.

Un joven de 22 años fue asesinado de al menos un disparo en el pecho, en la mañana de este viernes en el barrio Malvín Norte, Montevideo.

La Policía concurrió a Pasaje 172 y Pasaje 167 luego de que vecinos indicaron que escucharon varios disparos. Al llegar, los efectivos se encontraron con un hombre tendido en el piso. Lo trasladaron de urgencia a un centro médico.

Los médicos diagnosticaron heridas graves, producto de arma de fuego. Al menos un proyectil le ingresó en el pecho y le causó la muerte, a las ocho de la mañana, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Escena del homicidio del 23 de diciembre en Malvín Norte.
Seguí leyendo

Joven detenido como sospechoso de haber matado a un hombre antes de Nochebuena en Malvín Norte

En la escena trabajó la Policía Científica y el Departamento de Homicidios. La investigación quedó a cargo de la fiscal especializada Mirta Morales. De momento, no hay detenidos por el homicidio.

El último homicidio había ocurrido en la tarde de este jueves en el barrio Marconi, en las calles Timbúes y Aparicio Saravia. La víctima fue un hombre de 29 años, que fue atacado a tiros.

Temas de la nota

Lo más visto

video
testimonios

Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
INVESTIGACIÓN CON FISCALÍA

Aduanas desarticuló maniobras en dos comercios que ingresaban mercaderías por franquicias
video

El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado el día de la inauguración: la explicación
CONMOCIÓN Y HOMENAJES

Fray Bentos despidió a Jessica Maciel, docente y bancaria, fallecida en el parque del cerro Pan de Azúcar
REUNIÓN CON EMBAJADOR DE EEUU

Orsi aseguró que comercio de Uruguay con China y Europa "no va en contraposición con lo que nos plantea Estados Unidos"

Te puede interesar

Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia.  video
CEREMONIA DESDE EL MEDIODÍA

Yamandú Orsi viaja el sábado a Asunción para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
Niño de 3 años salió de su casa por la madrugada y fue encontrado extraviado en ruta 10 por un casero de la zona
MALDONADO

Niño de 3 años salió de su casa por la madrugada y fue encontrado extraviado en ruta 10 por un casero de la zona
Foto: Archivo / Subrayado
HUBO 394.558 EGRESOS

Migración registró el ingreso de casi 360.000 personas al país en la primera quincena del año

Dejá tu comentario