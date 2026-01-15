RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRES ANTECEDENTES PENALES

Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego

La víctima, que posee tres antecedentes penales, fue herida de bala e intentó ingresar a una casa de la calle Aparicio Saravia a pedir ayuda, pero falleció.

HOMICIDO-MARCONI-ASESINADO-CASA

Un hombre de 29 años fue asesinado tras ser recibir varios disparos de arma de fuego este jueves en el barrio Marconi. El homicidio ocurrió en Timbúes y Aparicio Saravia.

Vecinos advirtieron del hecho a la Policía, pero la alerta también llegó a través del sistema ShotSpotter, que detectó los disparos de arma de fuego en esa zona del barrio.

La víctima, que posee tres antecedentes penales, fue herida de bala e intentó ingresar a una casa de la calle Aparicio Saravia a pedir ayuda, pero falleció.

un hombre de 66 anos murio tras sufrir un paro cardiaco en una playa del balneario santa ana en colonia
Seguí leyendo

Un hombre de 66 años murió tras sufrir un paro cardíaco en una playa del balneario Santa Ana en Colonia

Cuando los efectivos de la Policía llegaron al lugar encontraron al hombre caído, ya sin vida, en el predio de la vivienda.

La hipótesis primaria es que la víctima venía corriendo por la calle mientras le disparaban y que aleatoriamente ingresó a la casa, donde murió en la parte delantera del predio.

En el lugar, trabajó personal de Policía Científica, que relevó al menos dos vainas en la calle. El cuerpo de la víctima presentaba al menos tres disparos.

El Departamento de Homicidios de la Policía Nacional investiga el caso en coordinación con la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales.

FISCAL MORALES MARCONI

Temas de la nota

Lo más visto

video
testimonios

Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
video

El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado el día de la inauguración: la explicación
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
INVESTIGACIÓN CON FISCALÍA

Aduanas desarticuló maniobras en dos comercios que ingresaban mercaderías por franquicias
SUCIVE / INTENDENCIAS

Multas de tránsito tendrán 50% de descuento al pagarlas junto a la patente, desde marzo

Te puede interesar

El Inisa prepara prueba piloto de capacitación de jóvenes privados de libertad en el Ejército video
DANIEL RADÍO, DIRECTOR DEL INISA

El Inisa prepara prueba piloto de capacitación de jóvenes privados de libertad en el Ejército
Cigarrillos de contrabando, marca Gift, incautados por la Armada Nacional. Foto: Prefectura, Armada Nacional. video
ASOCIACIÓN DE QUIOSCOS

Casi la mitad de la venta de cigarrillos es de contrabando, dice asesor de quiosqueros: "Estamos para desaparecer"
Foto: Subrayado. Policía trabaja en la escena del homicidio en Malvín Norte.
Homicidio en montevideo

Mataron de un disparo en el pecho a un hombre en Malvín Norte

Dejá tu comentario