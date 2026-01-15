Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego

Un hombre de 29 años fue asesinado tras ser recibir varios disparos de arma de fuego este jueves en el barrio Marconi . El homicidio ocurrió en Timbúes y Aparicio Saravia.

Vecinos advirtieron del hecho a la Policía, pero la alerta también llegó a través del sistema ShotSpotter, que detectó los disparos de arma de fuego en esa zona del barrio.

La víctima, que posee tres antecedentes penales, fue herida de bala e intentó ingresar a una casa de la calle Aparicio Saravia a pedir ayuda, pero falleció.

Cuando los efectivos de la Policía llegaron al lugar encontraron al hombre caído, ya sin vida, en el predio de la vivienda.

La hipótesis primaria es que la víctima venía corriendo por la calle mientras le disparaban y que aleatoriamente ingresó a la casa, donde murió en la parte delantera del predio.

En el lugar, trabajó personal de Policía Científica, que relevó al menos dos vainas en la calle. El cuerpo de la víctima presentaba al menos tres disparos.

El Departamento de Homicidios de la Policía Nacional investiga el caso en coordinación con la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales.