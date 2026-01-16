RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Mataron de un disparo en el pecho a un hombre en Malvín Norte

El hombre fue encontrado herido de gravedad en el cruce de los pasajes 172 y 167, en Malvín Norte. Vecinos reportaron varios disparos.

Foto: Subrayado. Policía trabaja en la escena del homicidio en Malvín Norte.

Un hombre, aún sin identificar, fue asesinado de al menos un disparo en el pecho, en la mañana de este viernes en el barrio Malvín Norte, Montevideo.

La Policía concurrió a Pasaje 172 y Pasaje 167 luego de que vecinos indicaron que escucharon varios disparos. Al llegar, los efectivos se encontraron con un hombre tendido en el piso. Lo trasladaron de urgencia a un centro médico.

Los médicos diagnosticaron heridas graves, producto de arma de fuego. Al menos un proyectil le ingresó en el pecho y le causó la muerte, a las ocho de la mañana, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

En la escena trabajó la Policía Científica y el Departamento de Homicidios. La investigación quedó a cargo de la fiscal especializada Mirta Morales. De momento, no hay detenidos por el homicidio.

El último homicidio había ocurrido en la tarde de este jueves en el barrio Marconi, en las calles Timbúes y Aparicio Saravia. La víctima fue un hombre de 29 años, que fue atacado a tiros.

